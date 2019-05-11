"Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба"

Транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля.

"Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба"
Фото: ukrtransnafta.com

АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Сегодня, 11 мая, в 14:35 АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба". Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из РоSSии нефти. Транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать роSSийскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

7 мая РоSSия сообщила об аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". 6 мая Беларусь заявила о поступлении кондиционной нефти.

Ранее также сообщалось, что "Укртранснафта" 14 мая продолжит переговоры с Россией о хранении некондиционной нефти.


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