"Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба"
Транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля.
АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
"Сегодня, 11 мая, в 14:35 АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба". Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из РоSSии нефти. Транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать роSSийскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.
7 мая РоSSия сообщила об аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". 6 мая Беларусь заявила о поступлении кондиционной нефти.
Ранее также сообщалось, что "Укртранснафта" 14 мая продолжит переговоры с Россией о хранении некондиционной нефти.
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