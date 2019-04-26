Венгрия приостановила поставки роSSийской нефти по трубопроводу "Дружба"
Причина - низкое качество нефти.
Венгрия приостановила поставки роSSийской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщили в нефтегазовой компании Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag), передает ТАСС.
"MOL постоянно контролирует качество сырья, поступающего по трубопроводу "Дружба", и не позволяет не соответствующей стандарту сырой нефти поступать в Венгрию. До настоящего времени качество сырой нефти, поступающей по трубопроводу, соответствовало нормативным требованиям, однако мы решили временно приостановить приемку сырой нефти. Загрязненная сырая нефть не может поступить на наш перерабатывающий завод", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества роSSийской нефти сорта Urals, которая поступает транзитом через нефтепровод "Дружба", что чревато повреждениями для оборудования белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
На Мозырский НПЗ прибывала роSSийская нефть с высоким содержанием хлорорганики, которая имеет повышенную коррозионную активность.
Напомним, накануне "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды". Ранее предприятие усилило контроль качества транспортируемой через территорию Украины нефти в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из РоSSии.
Ранее Польша остановила транзит роSSийской нефти по нефтепроводу "Дружба". В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона сообщила белорусской, что причина такого шага - низкое качество нефти.
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