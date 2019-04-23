Украине придется заместить до 180 тыс. тонн белорусского дизтоплива

Проблемы с обеспечением бензином не ожидаются.

Украине придется заместить до 180 тыс. тонн белорусского дизтоплива
Фото: Макс Требухов

Украине может понадобиться заместить до 180 тыс. тонн белорусского дизтоплива, поставки которого остановлены из-за проблем с сырьем в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении "Консалтинговой группы А-95".

"Из-за проблем с качеством нефти переработку снизил до минимума не только Мозырский, но и Новополоцкий НПЗ. Очевидно, что в мае поставки из Беларуси в Украину будут существенно уменьшены. Рынку предстоит заместить большой объем дизельного топлива. По оптимистическому сценарию предстоит найти 80–100 тыс. тонн, по пессимистическому — 150–180 тыс. тонн", - сказал директор А-95 Сергей Куюн.

Сбой в поставках облегчен большими запасами дизельного топлива, которые были сформированы под посевную кампанию.

Основным источником замещения белорусского дизеля может стать импорт по морю и, возможно, "Укртатнафта". Кроме того, в мае сохранится высокий уровень прокачки роSSийского дизтоплива по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" — около 280 тыс. тонн.

Проблем с обеспечением бензином в А-95 не ожидают, белорусский объем будет замещен топливом украинского производства, импортом из Литвы и по морю.

"Цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост, но пока основным драйвером является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы. На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн/л", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь начала поступать некачественная роSSийская нефть с повышенным содержанием органических хлоридов. Из-за некачественной нефти белорусские НПЗ резко сократили переработку, а "Белнефтехим" и Белорусская нефтяная компания ограничили экспорт светлых нефтепродуктов - бензина и дизтоплива.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против негоРоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
США и ЕБРР прокомментировали решение суда по ПриватбанкуСША и ЕБРР прокомментировали решение суда по Приватбанку
Блок рекламы


Похожие новости
Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Штат на 80 сотрудников перевели на аутстафинг
Эстония за четыре года выделила €5 млн на проекты в УкраинеЭстония за четыре года выделила €5 млн на проекты в Украине
Украинец незаконно пытался ввезти в Польшу 25 кг янтаряУкраинец незаконно пытался ввезти в Польшу 25 кг янтаря
Всемирный банк: Украине нужна будет новая программа МВФ в 2020 годуВсемирный банк: Украине нужна будет новая программа МВФ в 2020 году
Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business InubatorsАмериканское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business Inubators
В 2018 году аграрии собрали 132,9 тыс. тонн ягодВ 2018 году аграрии собрали 132,9 тыс. тонн ягод
Реальная зарплата в Украине в феврале 2019 выросла на 10,7%Реальная зарплата в Украине в феврале 2019 выросла на 10,7%
Одессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателяОдессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателя
Белорусский завод покупает трубопровод в Украине у окружения МедведчукаБелорусский завод покупает трубопровод в Украине у окружения Медведчука
Япония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещаниеЯпония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещание
Последние новости
Подгружаем последние новости