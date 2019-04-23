Украине придется заместить до 180 тыс. тонн белорусского дизтоплива

Украине может понадобиться заместить до 180 тыс. тонн белорусского дизтоплива, поставки которого остановлены из-за проблем с сырьем в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении "Консалтинговой группы А-95".

"Из-за проблем с качеством нефти переработку снизил до минимума не только Мозырский, но и Новополоцкий НПЗ. Очевидно, что в мае поставки из Беларуси в Украину будут существенно уменьшены. Рынку предстоит заместить большой объем дизельного топлива. По оптимистическому сценарию предстоит найти 80–100 тыс. тонн, по пессимистическому — 150–180 тыс. тонн", - сказал директор А-95 Сергей Куюн.

Сбой в поставках облегчен большими запасами дизельного топлива, которые были сформированы под посевную кампанию.

Основным источником замещения белорусского дизеля может стать импорт по морю и, возможно, "Укртатнафта". Кроме того, в мае сохранится высокий уровень прокачки роSSийского дизтоплива по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" — около 280 тыс. тонн.

Проблем с обеспечением бензином в А-95 не ожидают, белорусский объем будет замещен топливом украинского производства, импортом из Литвы и по морю.

"Цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост, но пока основным драйвером является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы. На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн/л", - говорится в сообщении.