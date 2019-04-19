Инвесторы спутали Zoom с Zoom Technologies, и купили не те акции. Их цена взлетела на 56 000%

Компания Zoom Video Communications недавно запустила очень успешное IPO, ее акции торгуются с тикетом ZM торгуются на NASDAQ. И есть еще небольшой китайский производитель телеком-оборудования с тикетом ZOOM, базирующийся в Пекине. Многие инвесторы запутались в этих двух компаниях, и это привело к невероятному росту акций последней, сообщает CNBS и ряд других изданий. , пишут AIN.UA

Только в первые часы торгов акции ZOOM выросли на 80%. За 30 дней до IPO их акции выросли на 56 000%, и продолжали рост (такой большой процент связан, в том числе, что изначально их ценные бумаги практически ничего не стоили ? $0,005, а затем цена поднялась до нескольких долларов за штуку). Сейчас компания торгуется по $2,7, по данным Yahoo Finance:

Сервис Zoom вышел на IPO 18 апреля. К закрытию торгов его акции стоили $62 за штуку.