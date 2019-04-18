Украина осталась в десятке самых "несчастных" экономик мира

Первое место - у Венесуэлы с шокирующей инфляцией 8000000%.

Украина осталась в десятке самых "несчастных" экономик мира
Фото: пресс-служба НБУ

Украина в очередной раз вошла в топ-10 самых "несчастных" экономик в мире. Сейчас она уступает только Венесуэле, Аргентине, ЮАР, Турции и Греции.

Об этом свидетельствует Индекс несчастья, подготовленный изданием Bloomberg на основании данных из 62 стран.

Индекс несчастья (или в другом переводе индекс невзгод – Misery Index) представляет собой сумму безработицы и инфляции. Для Украины он составляет 17,3, год назад было 19,7 из-за более высоких темпов инфляции.

Самой несчастной экономикой пятый год подряд признана Венесуэла из-за гиперинфляции. Данные об инфляции власти этой страны не подавали с 2016 года, но в Bloomberg прогнозируют, что этот показатель достигнет в этом году шокирующих 8000000%.

Следом за Венесуэлой, как и год назад, расположились Аргентина и Южная Африка.

Наименее "несчастной" оказалась экономика Таиланда, хотя Bloomberg оговаривает, что в стране свои особенности подсчета уровня безработицы, так что результат менее впечатляющей, чем второе место Швейцарии (год назад было четвертое) или Сингапура и Японии, замыкающих топ-3.

Индекс несчастья (Misery Index) строится на данных о росте цен и уровне безработицы. Этот показатель предложил американский экономист Артур Окун в конце 1960-х. Окун работал советником 36-го президента США Линдона Джонсона и руководил Советом экономических консультантов при Белом Доме. Индекс несчастья позволял на скорую руку оценить изменение качества жизни в стране в целом и в отдельных штатах.


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