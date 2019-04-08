В Черновицкой области загорелся последний в регионе сахарный завод
Предприятие режут на металлолом.
В поселке Кострыжевка Черновицкой области возник пожар на единственном в регионе сахарном заводе.
Об этом сообщил народный депутат Максим Бурбак, избранный от Черновицкой области.
"Горит последний в Черновицкой области сахарный комбинат, который находится на территории Кострыжевский ОТГ и владельцы которого задолжали общине 4,5 млн грн. Несколько недель назад комбинат физически начали уничтожать: резали на металлолом", - написал Бурбак в фейсбуке.
Местный сайт "Заставная сегодня" пишет, что пожар возник около 12:20. Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности для демонтажа.
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