В Черновицкой области загорелся последний в регионе сахарный завод

Предприятие режут на металлолом.

Фото: facebook.com/maksym.burbak

В поселке Кострыжевка Черновицкой области возник пожар на единственном в регионе сахарном заводе.

Об этом сообщил народный депутат Максим Бурбак, избранный от Черновицкой области.

"Горит последний в Черновицкой области сахарный комбинат, который находится на территории Кострыжевский ОТГ и владельцы которого задолжали общине 4,5 млн грн. Несколько недель назад комбинат физически начали уничтожать: резали на металлолом", - написал Бурбак в фейсбуке.

Местный сайт "Заставная сегодня" пишет, что пожар возник около 12:20. Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности для демонтажа.


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