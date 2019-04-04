АМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговор
22 компании нарушили конкурентное законодательство.
Антимонопольный комитет оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах Минобороны по закупке питания.
Об этом сообщила госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская в фейсбуке.
Речь идет о тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием по контракту личного состава воинских частей Вооруженных Сил. Всего АМКУ расследовал семь торговых процедур с ожидаемой стоимостью более 2,5 млрд гривен.
Чиновники установили, что участники этих тендеров синхронно отзывали дешевые предложения в результате чего победителями были признаны компании с большей ценой. В некоторых случаях побеждали предложения, которые занимали более чем десятую позицию в рейтинге по стоимости.
Некоторые компании имеют общий адрес и сотрудников, использовали одни и те же средства связи и IP-адрес.
Виновными в совершении нарушения антимонопольного законодательства признаны 22 компаний:
- ООО "Визит" - 97 442 333;
- ООО "Укрпродакорд ОР" - 204 365 000;
- ООО "Военторг" - 363 837 557;
- ООО "ГЕУС-ГРУП" - 1 019 997;
- ООО "ПРОДВСЕСВИТ" - 1 019 997;
- ООО "ЧАС МРІЙ" - 1 019 997;
- ООО "Транс Логистик Центр" - 6 086 610;
- ООО "РЕКТАН" - 1 070 993;
- ООО "Латорица-ТЕМП" - 22 033 253;
- ООО "Валета С" - 1 359 996;
- ЧП "Сбалансированное питание" - 1 359 996;
- ООО "ВКФ "САВА" или ООО "СТРАТТОН СИЛЬВЕР" - 2 039 994;
- ООО "Региональная кейтеринговая компания" - 7 413 615;
- ООО "СТРАТТОН ІНФО" або ООО "Авіка" - 2 039 994;
- ООО "АРТА ГРУП" - 1 699 995;
- ЧП "Артек-Союз" - 22 823 867;
- НПФ "Исток-Днепр" - 2 867 773;
- ООО "СТАТПОСТАЧ" - 1 699 995;
- ООО "Ольмира" - 679 998;
- ПП "ИНТЕРА" - 1 000 120;
- ООО "Пирятинский деликатес" - 93 815 333;
- ООО "Импел Гриффин Груп" - 32 569 333.
Напомним, в феврале 2019 года стало известно, что у прокуратуры возникли претензии к крупнейшим поставщикам питания для армии ООО "Военсервис-Волонтер" и ООО "Военторг".
По данным следствия "Военторг" формировал налоговый кредит на купленные продукты питания, которые вместе с "услугами по обеспечению питания" в дальнейшем продавал воинской части №3078 Нацгвардии, ООО "Военсервис-Волонтер", а также другим предприятиям, которые не являются плательщиками НДС. В общем следователи зафиксировали таких операций более чем 1,25 млрд грн.
С 2015 года в Вооруженных силах Украины вводится новая система питания с расширенным набором продуктов. Минобороны обещало, что до конца 2019 года на нее перейдут все части.
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04.04.2019 18:04