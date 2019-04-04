НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках
Регулятор обновил инструкцию об открытии и закрытии счетов.
Национальный банк разрешил открывать счета в Украине юрлицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, которые действуют от имени таких инвестфондов.
Соответствующие изменения внесены в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов. Они вступили в силу с 4 апреля, говорится на сайте НБУ.
Право открывать счета в украинских финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции юридическим лицам-нерезидентам Украины предусматривают законы "О валюте и валютных операциях" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", а также соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским cоюзом.
Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 февраля 2019 года.
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