Apple исполнилось 43 года

Компания Apple Computer Inc была зарегистрирована Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйни 1 апреля 1976-го – сегодня компания отмечает свой 43-й день рождения.

За годы существования Apple стала крупнейшей IT-корпорацией и имела непосредственное отношение к нескольким технологическим революциям, затронувших каждого из нас.

В частности, Apple полностью перевернула подход к персональным компьютерам, которые стали удобными и красивыми для обычных пользователей, перестав тем самым быть устройствами для гиков. Именно Apple переосмыслила музыкальные плееры, мобильные телефоны и планшеты. Компания первой запустила сервис iTunes для продажи легальной музыки в интернете, а позже создала AppStore – магазин приложений для iPhone, а затем и iPad .