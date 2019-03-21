Верховный суд запретил выпускать "Цитрамон-Здоровье"

Он изымается с полок и не допускается в аптечные сети.

Верховный суд запретил выпускать "Цитрамон-Здоровье"
Фото: crimea-24.com

Верховный суд удовлетворил иск ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) против ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (Харьков) и запретил харьковской компании производить лекарственный препарат "Цитрамон-Здоровье".

Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, который представлял интересы "Дарницы" в этом споре, пишут "Українські новини".

"Суд признал недействительной госрегистрацию препарата "Цитрамон-Здоровье". Это означает, что он изымается с полок, не допускается в аптечные сети, невозможно его производство и экспорт", - уточнил адвокат.

Мамуня подчеркнул, что хотя "Дарница" и является правообладателем товарного знака "Цитрамон", она не вступает в судебные разбирательства со всеми производителями этого препарата.

"На рынке есть целый ряд "Цитрамонов". Некоторые не представляют угрозы для бизнес-интересов "Дарницы": они продаются в отдельных областях, в местных аптеках, их внешний вид отличается от того лекарства, что выпускает "Дарница", - объяснил он.

По словам адвоката, "Цитрамон-Здоровье", наоборот, продавался в тех же местах, где и аналогичный препарат "Дарницы", а внешний вид его упаковки повторял бело-зеленую цветовую гамму "Цитрамона-Дарницы".

"Явно была агрессивная стратегия использовать чужую репутацию в качестве трамплина. Ведь "Дарница" долгое время инвестировала в репутацию этого продукта – в рекламу, в продвижение", - рассказал Мамуня.

По его словам, это судебное решение создает важный для фармрынка Украины прецедент.

"Это дело уникально в своем роде: едва ли не первый прецедент, когда отменили решение Минздрава о регистрации препарата на основании знака для товаров и услуг. Это сигнал иностранным инвесторам, что в Украине через суды можно эффективно защищать права интеллектуальной собственности. Они до сих пор не верили, что в Украине это может работать", - объяснил Мамуня.

"Цитрамон" — анальгетическое и противовоспалительное лекарственное средство, выпускаемое в форме таблеток. По итогам международного фестиваля-конкурса "Вибір року 2018" "Цитрамон-Дарница" признан препаратом года от головной боли.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" зарегистрирована в 2001 году. По данным Министерства юстиции, ее конечным бенефициаром является гражданин Польши Леонид Огородников.


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