Минфин США не продлил лицензию, которая разрешает западным инвесторам получать долговые платежи по государственным облигациям РФ . Действие лицензии закончилось сегодня, 25 мая, утром в 7:00. Это стало поводом для новых разговоров о дефолте РоSSии. Об этом пишут росСМИ.

Ранее, 18 мая, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что Минфин вряд ли продлит лицензию, разрешающую обслуживание суверенного долга РоSSии. Она добавила: «Если РоSSия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт , не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала».

Без данной лицензии Минфин РФ не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США , а если они номинированы в евро, то по крайней мере до американских инвесторов.

Новая дата дефолта? 27 мая Минфин РоSSии должен был выплатить €26,5 млн по облигациям, номинированным в евро, и $71,25 млн по бумагам, номинированным в долларах. Однако за неделю до даты платежа Минфин сообщил, что заранее исполнил обязательства по выплате купонного дохода по этим выпускам.

По данным Bloomberg, следующие выплаты по евробондам Минфина намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).