Binance запретила россиянам выводить средства в иностранные банки

Binance, одна из самых крупных криптобирж мира, запретила россиянам выводить средства в иностранные банки. Запрет распространяется и на граждан РФ, которые проживают за границей. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своем телеграм-канале.

Binance запретила россиянам выводить средства в иностранные банки
Фото: Binance

«Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства», — пишет министр.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей, проживающих в РоSSии и владеющих активами общей стоимостью более 10 тыс. евро. Клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств.

В конце апреля Binance заблокировала учетные записи родственников главы МИД РоSSии Сергея Лаврова и спикера Путина Дмитрия Пескова.

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