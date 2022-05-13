Binance запретила россиянам выводить средства в иностранные банки

Binance, одна из самых крупных криптобирж мира, запретила россиянам выводить средства в иностранные банки. Запрет распространяется и на граждан РФ , которые проживают за границей. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своем телеграм-канале.

Фото: Binance

«Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства», — пишет министр.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей, проживающих в РоSSии и владеющих активами общей стоимостью более 10 тыс. евро. Клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств.