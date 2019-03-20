Сбербанк и ПИБ остались под санкциями еще на два года

Из пяти банков с роSSийским госкапиталом осталось только два.

Сбербанк и ПИБ остались под санкциями еще на два года
Фото: Сергей Нужненко

Президент Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против банков с роSSийским госкапиталом еще на два года.

Об этом говорится на сайте президента.

Санкции, которые предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц, впервые были введены в 2017 году. Тогда под них попали пять украинских банков, принадлежавшие государству РоSSия.

Санкции были введены в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк".

В первый год РоSSии удалось продать только небольшой львовский банк "ВиЭс Банк", его приобрел бизнесмен Сергей Тигипко.

Во второй год БМ Банк добровольно прекратил банковскую деятельность, а ВТБ обанкротился.

Согласно решению СНБО от 19 марта 2019 года ограничительные меры продлеваются в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, обанкротившегося ВТБ Банка и БМ Банка, сдавшего банковскую лицензию (сейчас это АО "БМ-2018").


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