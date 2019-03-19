Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов

Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Иск подан американскими юридическими фирмами Grant & Eisenhofer и DRRT, пишет "Интерфакс-Украина".

Иск, направленный в суд 14 марта, представляет интересы институциональных инвесторов, в числе которых государственные пенсионные фонды, правительственные организации и управляющие активами из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки.

Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Фото: ERR

"На сегодняшний день 169 институциональных инвесторов, в том числе многие крупнейшие пенсионные фонды мира, понесли значительные убытки от бесконтрольного отмывания денежных средств через отделение Danske Bank в Эстонии", - отмечается в сообщении.

Инвесторы потеряли почти $9 млрд после разоблачений схем мошенничества и отмывания денег в Danske Bank, в результате чего котировки акций банка упали более чем наполовину.

"Настоящий скандал не в том, что небольшое отделение иностранного банка вышло из-под контроля. Это шокирующее сокрытие преступления, в которое было вовлечено и руководство банка. Руководство Danske Bank скрывало огромные риски, связанные с отмыванием денег, продолжая рисовать "розовую картину" для инвесторов. В течение многих лет руководство не раскрывало информацию об этой проблеме, а затем искажало степень своего участия в этой схеме, рекламируя политику и практику банка по борьбе с отмыванием денег", - цитируется в сообщении адвокат Grant & Eisenhofer Олав Хаазен

Напомним, в июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" - до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.


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