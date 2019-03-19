Белорусский завод покупает трубопровод в Украине у окружения Медведчука

Антимонопольный комитет разрешил белорусскому "Нефтебитумному заводу" получить контроль над украинским ООО "ПрикарпатЗападтранс", которое эксплуатирует украинский участок продуктопровода "Самара - Западное направление". По нему в Украину поступает дизельное топливо из РоSSии и Беларуси.

Согласно сообщению АМКУ, "Нефтебитумный завод" приобретает долю в уставном капитале ООО "ПрикарпатЗападтранс", которая обеспечит ему превышение 50% голосов в высшем органе управления фирмы.

Профильное издание enkorr указывает, что "Нефтебитумный завод" принадлежит крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис" бизнесмена Николая Воробья. В 2016 году "Интерсервис" поставлял в Украину из Беларуси дизтопливо роSSийского производства в объеме около 60 тыс. тонн. Непосредственно сам "Нефтебитумный завод" является одним из поставщиков битумов на украинский рынок. В 2018 году он отправил в Украину около 7 тыс. тонн этого продукта.

Владельцем "ПрикарпатЗападтранса" с 2016 года была швейцарская International Trading Partners AG. Владельцем этой компании является гражданин Германии Анатолий Шеффер. По данным "Наших грошей", он входит в окружение кума Путина Виктора Медведчука. О том, что "ПрикарпатЗападтранс" сейчас контролируется Медведчуком, писали оппозиционные политики, такие как Игорь Луценко и Сергей Лещенко.

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, которого тоже связывают с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.