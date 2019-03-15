Американская Jabil Circuit открыла вторую очередь завода в Ужгороде

В церемонии принял участие президент Петр Порошенко.

?Американская Jabil Circuit открыла вторую очередь завода в Ужгороде
Фото: Jabil Circuit

Американский производитель электроники Jabil Circuit в пятницу открыла новую производственную площадку в селе Розовка под Ужгородом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Завод Jabil был открыт в Ужгороде в 2004 году. В января 2018 года компания начала строить новую производственную площадку, которая удвоила его площадь до 46,6 тыс. кв. м.

По данным компании, с 2004 года завод Jabil изготовил более 100 миллионов устройств для заказчиков в трех сегментах глобального рынка: автомобильном, интеллектуальной техники и бытовых приборов, а также телекоммуникаций. Новые мощности необходимы для покрытия будущего спроса на технику Jabil.

Церемония открытия нового производства состоялась при участии Президента Украины Петра Порошенко, чиновников Закарпатской области, исполнительного вице-президента Jabil Алессандро Паримбелли, операционного вице-президента Jabil в регионе EMEA Бруно Солера и генерального директора Jabil в Украине Сергея Карцева.

На Jabil работают более чем 200 тыс. человек на 100 заводах в 26 странах.


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