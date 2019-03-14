НБУ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 18% из-за инфляции

Правление Нацбанка видит возможности для снижения ставки в будущем.

НБУ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 18% из-за инфляции
Фото: НБУ

Правление Национального банка на заседании 14 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 18% в связи с инфляционными рисками.

Об этом говорится на сайте НБУ.

В феврале 2019 года темпы инфляции замедлились до 8,8%. По мнению НБУ, это свидетельствует о том, что фундаментальное инфляционное давление ослабляется.

Однако правление считает, что риски для дальнейшего снижения инфляции сохраняются.

Например, на ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. "Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", - решили в НБУ.

Поэтому регулятор четвертый раз решил сохранить ключевую ставку на уровне, который был установлен еще в сентябре 2018 года, но указал на возможность ее снижения в будущем. Дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка, который будет обнародован в апреле.

Прогноз инфляции на 2019 год сохраняется на уровне 6,3%.

Напомним, что нынешний уровень учетной ставки стал самым высоким с июня 2016 года. Абсолютный рекорд - 300% - был зафиксирован в 1994 году.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.


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