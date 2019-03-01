НБУ пересмотрит критерии определения системно важных банков
"Новые подходы должны точнее отражать значимость банков для рынка".
Национальный банк решил изменить критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
"Соответствующее решение связано с необходимостью учета международной практики в определении критериев системной важности, в частности, рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority). Новые подходы должны точнее отражать значимость банков для рынка", - говорится в сообщении.
В течение марта-апреля НБУ завершит обновление методологии оценки.
Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год, будут обнародованы на сайте Наубанка до 1 июня 2019 года.
Перенос сроков для определения системно важных банков закреплен постановлением правления НБУ №46 "О внесении изменения в Положение о порядке определения системно важных банков", утвержденного и которое вступает в силу 28 февраля 2019.
Напомним, в соответствии с действующими критериями с 2016 года, системно важными банками неизменно определялись Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. В 2019 году они так же имеют статус системно важных.
Системно важный банк - термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы. К системно важным банкам Нацбанк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала.
Это соответствует общепринятой мировой практике.
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