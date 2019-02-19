Приватбанк поменял руководителя IT-направления

Дрелинг, сменивший Дубилета-младшего в 2016 году, уволился.

Приватбанк поменял руководителя IT-направления
Фото: Сергей Нужненко

Наблюдательный совет Приватбанка 18 февраля освободил от обязанностей члена правления Александра Дрелинга и назначил вместо него Андрея Гриценюка.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

"Госодин Дрелинг присоединился к команде ПриватБанка в 2016 году в период национализации, когда первоочередной задачей было стабилизировать IT-системы банка и обеспечить непрерывность деятельности крупнейшего финансового учреждения страны", - говорится в заявлении.

Дрелинг сам подал в отставку.

Напомним, что до национализации в 2016 году IT-директором Приватбанка был Дмитрий Дубилет, сын тогдашнего главы банка Александр Дубилета.


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