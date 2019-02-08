В Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривен

Женщины заранее сняли офис в ТРЦ и обустроили его под турагентство.

?В Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривен
Фото: webznanie.net

В Киеве правоохранители разоблачили двух мошенниц, которые обманули граждан на 2 млн гривен, продавая им поддельные туристические путевки.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

С августа 2018 года к правоохранителям обратились 37 граждан, которые оплатили путевки в одном из туристических агентств, но услуг так и не получили.

Как оказалось, женщины заранее сняли офисное помещение в ТЦ "Алладин" и обустроили его под турагентство. Клиентам они предлагали путешествия в Египет, Турцию, на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты. Под предлогом бронирования с них брали часть денег.

"Однако, в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленницам, которые оказались матерью и дочерью, сообщили о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве мошенник открыл фиктивный "обменник" и сбежал с 50 тыс. евро через дыру в стене.


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