Нацбанк анонсировал повышение цен на газ для населения в апреле-июле
Повышение стоимости газа существенно повлияет на показатели инфляции.
Очередное повышение тарифов на газ для населения ожидается во II квартале 2019 года. Об этом сообщает ежеквартальный "Инфляционный отчет" Национального банка Украины за январь 2019 года.
"Большой вклад в административную инфляцию сделает дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во II квартале 2019)", - указали в НБУ.
Цена на газ для населения может увеличиться до 10 гривен за кубометр.
По прогнозу Нацбанка, в общем административно регулируемые цены в 2019 году вырастут на 13,6%. Просмотр их темпов роста по сравнению с предыдущим прогнозом (11,7%) преимущественно связан с переносом повышения цен на централизованное отопление и горячую воду на январь 2019 (с декабря 2018) и несколько большим повышением акцизов на табачную продукцию.
В среднесрочной перспективе рост административных цен будет замедляться до 10% в 2021 году.
Напомним, как прогнозирует НБУ, в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до 6,3% на конец 2019 и верхней границы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.
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Финансы
08.02.2019 14:53