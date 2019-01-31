Киевсовет разорвал договор аренды земучастков под "Патриотикой на озерах"

Киевский городской совет 31 марта проголосовал за разрыва договора аренды земли с ООО "Контактбудсервис", которое выступает заказчиком строительства жилого массива "Патриотика на озерах" на Осокорках.

Пресс-служба фракции "Киевская команда" сообщила, что депутаты вывели из-под аренды еще четыре земучастка, до которых застройка пока не дошла.

Фото: facebook.com/komanda.kyiv.ua

Основанием для разрыва договора указано наличие задолженности в размере 65 млн гривен за аренду земли. Кроме того, застройщик нарушил сроки освоения земельного участка - строительство там должно было начаться еще в 2008 году.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне сделал заявление, подвергнув критике "Контактбудсервис".

Он напомнил, что в начале декабря прошлого года депутаты Киевсовета поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды. "Контактбудсервису" дали время ко второму чтению оплатить долги городу, прекратить судиться с городом по уменьшению арендной платы и договориться с местными жителями по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки.

"Застройщик после этого представил на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам - проект застройки. К нему были замечания, которые «Контактбудсервис» должен учесть к следующему заседанию Градостроительного совета. Но вместо этого вчера [29 января] застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника. Хочу подчеркнуть: если кто-то думает, что пока мэр лечится, можно «под шумок» провернуть неблаговидных дела в столице, то это не так", - подчеркнул мэр.

На территории между озерами Тягле и Небреж в микрорайоне Осокорки-Центральные (юго-восток Киева) планируется строительство огромного ЖК "Патриотика на озерах". В его состав должны войти сорок три 26-27-этажных дома. Девелопер проекта - банк "Аркада". Заказчиком выступает компания "Контактбудсервис", в аренде у которой находятся участки под застройку. Они были переданы ей в 2005 году под строительство жилого массива.