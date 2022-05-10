Денис Шмыгаль: Украина уже договорилась о поддержке на $10 млрд

Украина уже договорилась о поддержке на $10 млрд разными инструментами: кредитами, грантами, помощью, проектами. Более $4,5 млрд уже получено. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

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По словам главы правительства, в целом потребности украинского бюджета сегодня оцениваются на уровне $4,5 млрд в месяц. Это, в частности, снабжение оружием и выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная и социальная поддержка, разминирование.

«В мае мы ожидаем следующих $5 млрд. Договорились лично с руководителем МВФ Кристаллиной Георгиевой, что фонд поможет собрать Украине эту разницу ежемесячно», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр сообщил, что Канада одна из первых стран, которая инициировала передать Украине часть SDR. В настоящее время ведутся переговоры о соответствующих решениях и с другими партнерами. Кроме того, уже есть договоренности, что США в указанной разнице в $5 млрд будут давать $2 млрд в месяц.

«В пакете поддержки для Украины на $33 млрд, который они одобрили, более $8 млрд — это на четыре месяца. То есть они будут ежемесячно вносить вклад через административный счет МВФ на сумму свыше $2 млрд», — отметил Денис Шмыгаль.

Как писал «Минфин», Министерство финансов Украины рассчитывает в мае на получение целого ряда кредитов и грантов от стран-партнеров и международных финансовых организаций, но основной инструмент, на который возлагаются надежды, — специальные права заимствования (SDR).