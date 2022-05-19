Простой и приостановка трудового договора: чем отличаются
В Координационном центре по оказанию правовой помощи рассказали, что такое простой и чем он отличается от приостановления действия трудового договора.
Простой — это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.
Приостановка действия трудового договора — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы.
Чем отличается простой от приостановки трудового договора
1. Основания для введения:
- простоем есть любые обстоятельства, обусловившие приостановку работы;
- приостановкой действия трудового договора является отсутствие работы и ее исполнение работником во время военного положения.
2. Продолжительность:
- простой может длиться без ограничения времени, пока существуют обстоятельства, на основании которых он введен;
- приостановление трудового договора возможно только на период действия военного положения.
3. Кто принимает решение:
- решение о простое принимает работодатель;
- инициатором приостановки действия трудового договора могут являться как работодатель, так и работник.
4. На кого распространяется действие решения:
- простой может вводиться по всему предприятию, отделу или конкретному работнику;
- приостановление действия трудового договора носит индивидуальный характер, то есть в отношении каждого работника принимается отдельный приказ.
5. Оплата:
- при простое выплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада), но время простоя по вине работника не оплачивается;
- при приостановлении действия трудового договора заработная плата не выплачивается.
6. Страховой стаж:
- в случае оплаты предприятием простоя, период его действия засчитывается в страховой стаж работника;
- в случае приостановки действия трудового договора ЕСВ за работника не уплачивается, потому ему не засчитывается страховой стаж.