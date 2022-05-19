Простой и приостановка трудового договора: чем отличаются

В Координационном центре по оказанию правовой помощи рассказали, что такое простой и чем он отличается от приостановления действия трудового договора.

Простой и приостановка трудового договора: чем отличаются
фото: kadrovik.ua

Простой — это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами.

Приостановка действия трудового договора — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы.

Чем отличается простой от приостановки трудового договора

1. Основания для введения:

  • простоем есть любые обстоятельства, обусловившие приостановку работы;
  • приостановкой действия трудового договора является отсутствие работы и ее исполнение работником во время военного положения.

2. Продолжительность:

  • простой может длиться без ограничения времени, пока существуют обстоятельства, на основании которых он введен;
  • приостановление трудового договора возможно только на период действия военного положения.

3. Кто принимает решение:

  • решение о простое принимает работодатель;
  • инициатором приостановки действия трудового договора могут являться как работодатель, так и работник.

4. На кого распространяется действие решения:

  • простой может вводиться по всему предприятию, отделу или конкретному работнику;
  • приостановление действия трудового договора носит индивидуальный характер, то есть в отношении каждого работника принимается отдельный приказ.

5. Оплата:

  • при простое выплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада), но время простоя по вине работника не оплачивается;
  • при приостановлении действия трудового договора заработная плата не выплачивается.

6. Страховой стаж:

  • в случае оплаты предприятием простоя, период его действия засчитывается в страховой стаж работника;
  • в случае приостановки действия трудового договора ЕСВ за работника не уплачивается, потому ему не засчитывается страховой стаж.

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