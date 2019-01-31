?АМКУ начал проверку облгазов

Антимонопольный комитет начал проверку операторов газораспределительных сетей из-за доначислений в платежках за природный газ с приведением потребленных объемов к стандартным условиям.

Об этом говорится на сайте АМКУ.

Действия операторов ГРС планируют проверить на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции.

Осенью 2018 года большинство операторов газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям.

Узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20?), однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. В результате происходят потери газа, однако они уже учтены НКРЭКУ при расчете тарифа.

Поэтому Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.

В начале января НКРЭКУ также попросила Государственную регуляторную службу согласовать внеплановые проверки 20 облгазов, которые начисляют бытовым потребителям дополнительные объемы природного газа.