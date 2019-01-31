АМКУ начал проверку облгазов
Операторов газовых сетей проверят из-за ложных сумм в платежках.
Антимонопольный комитет начал проверку операторов газораспределительных сетей из-за доначислений в платежках за природный газ с приведением потребленных объемов к стандартным условиям.
Об этом говорится на сайте АМКУ.
Действия операторов ГРС планируют проверить на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции.
Осенью 2018 года большинство операторов газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям.
Узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20?), однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. В результате происходят потери газа, однако они уже учтены НКРЭКУ при расчете тарифа.
Поэтому Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.
В начале января НКРЭКУ также попросила Государственную регуляторную службу согласовать внеплановые проверки 20 облгазов, которые начисляют бытовым потребителям дополнительные объемы природного газа.
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Финансы
31.01.2019 11:49