РоSSия потеряла $173 млрд за четыре года санкций, - служба внешней разведки

Бюджет РоSSии из-за введения международных санкций за последние четыре года потерял $173 млрд. Об этом в интервью Укринформу заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок.

РоSSия потеряла $173 млрд за четыре года санкций, - служба внешней разведки
Егор Божок

"За последние четыре года международные санкции, которые Путин называет "смехотворными", лишили роSSийский бюджет 173 миллиардов долларов. Не знаю, насколько "смехотворна" эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это - бешеные деньги", - подчеркнул Божок.

Отвечая на вопрос, кто определил такую сумму убытков, глава службы внешней разведки Украины сказал: "Это внутренние подсчеты роSSийского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые они не афишируют.

Божок также назвал угрозы, которые есть сейчас перед мировым разведсообществом: "РоSSия и ее сателлиты. Те, кто зависит или полностью находится под влиянием РоSSийской Федерации. С кем я сегодня не общаюсь из западных партнеров, все в один голос говорят, что главная угроза безопасности - это РоSSия. Я не говорю, что это единственная угроза, но она главная", - отметил Божок.

Напомним, 22 января 2019 года глава министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Европейский союз должен будет ввести новые санкции против РоSSии, если в ближайшее время Москва не освободит моряков ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в Черном море.


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