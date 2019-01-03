В Быковне украли 1,8 га, выделенных для переноса дач с Русановских садов

Стоимость земли оценивается в 45 млн гривен.

?В Быковне украли 1,8 га, выделенных для переноса дач с Русановских садов
Русановские сады
Фото: Віталій Селик

В киевском поселке Быковня (Деснянский район) на основании поддельных решений Киевского городского совета перевели в частную собственность два земучастка площадью 1,573 га и 0,2 га. Их общая стоимость оценивается в 45 млн гривен

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Согласно данным судебного реестра (1, 2), целевое назначение обоих участков, расположенных на улице Радистов, - дачное строительство с целью переноса Русановский и Воскресенских садов с трассы строительства Подольского мостового перехода.

Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из самых важных инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить перегруженный Московский мост. Кроме того, по нему пройдет четвертая ветка Киевского метро, которую планируют строить от Жулян до Троещины. Сейчас готовность моста - чуть более половины. Существенные работы на объекте почти не ведутся с 2011 года, когда упал плавучий кран "Захарий". Самый проблемный вопрос - финансирование. Кроме того, с одной стороны мост уперся в Русановские сады, с другой - в общежитие завода "Ленинская кузница" на Рыбальском полуострове.

Киевские власти давно постановили снести мешающие домовладения на Русановских садах. В 2006 году Киевский горсовет постановил передать "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в постоянное пользование 14,89 га земель запаса рекреационного назначения в Быковне. На этой территории должен был появиться новый дачный массив вместо снесенного на трассе моста.

В сентябре 2018 года выяснилось, что по меньшей мере два крупных участка, выделенных под дачи, незаконно оказались в частной собственности.


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