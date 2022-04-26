Новостей.COM ⇒
2022-04-26
В Одесской области украли десятки миллионов на детском питании: детали схемы
В Одесской области чиновники присвоили бюджетные средства, которые были предусмотрены на питание в школах и детсадах.
Об этом сообщает
Установлено, что чиновники подписывали фиктивные договоры с физическими лицами—предпринимателями на закупку и поставку продуктов и других товаров в сады и школы по завышенным ценам.
При этом, продовольствие они покупали на рынках по более низким ценам, а разницу обналичивали и распределяли между собой. За три года правонарушители заключили тысячи таких сделок на 23 миллиона гривен.
К незаконной деятельности причастны председатели и бухгалтеры двух сельских советов Ширяевского объединенного территориального общества и несколько местных предпринимателей.
Алексей Ионов, politeka.net