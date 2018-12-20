Швейцария еще на год продлила арест счетов Януковича

С 2014 года на замороженных счетах беглого президента находится 70 млн швейцарских франков.

Швейцария еще на год продлила арест счетов Януковича
Виктор Янукович
Фото: comments.ua

Власти Швейцарии продлили на год заморозку активов экс-президента Виктора Януковича и приближенных к нему людей.

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине в Twitter.

"19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов украинского президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью продления заморозки активов является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

19 грудня ??Федеральна Рада прийняла рішення про продовження на один рік превентивного замороження активів ??президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Метою цього рішення є підтримка правової співпраці між Швейцарією та Україною

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 20 грудня 2018 р.

Напомним, с 2014 года на счетах Януковича было заморожено 70 млн швейцарских франков (около $69 млн). Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в Швейцарии также арестовали полтонны золота, принадлежащего человеку, близкому к так называемой "семье Януковича". Цена 500 кг золота - более $20 млн/

Сам Янукович утверждает, что "ни денег, ни имущества за рубежом у него нет и никогда не было".

В Украине ГПУ арестовала средства беглого экс-президента на сумму около $127 млн. Госслужба финмониторинга, в свою очередь, заблокировала средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с его окружением на сумму $1,34 млрд.


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