Под Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузы
Из-за перегрузки разорвалась одна из емкостей для хранения зерна.
В селе Нижняя Сыроватка в Сумской области ночью взорвался зерновой элеватор, в результате на улицу и огороды местных жителей высыпалось около 10 тыс. тонн кукурузы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Около двух часов ночи 16 октября перепуганные жители села услышали громкий звук, который сначала приняли за взрыв боеприпаса.
В результате взрыва бетонные плиты разнесло на несколько метров.
Приехавшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили, что разорвалась одна из емкостей, где хранилось зерно, не от взрыва, а из-за перегрузки.
Правоохранители проводят проверку.
Напомним, ранее на автодороге в Ровно перевернулся грузовик с 20 тонн зерна.
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