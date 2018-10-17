Под Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузы

Из-за перегрузки разорвалась одна из емкостей для хранения зерна.

Под Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузы
Фото: tsn.ua

В селе Нижняя Сыроватка в Сумской области ночью взорвался зерновой элеватор, в результате на улицу и огороды местных жителей высыпалось около 10 тыс. тонн кукурузы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Около двух часов ночи 16 октября перепуганные жители села услышали громкий звук, который сначала приняли за взрыв боеприпаса.

В результате взрыва бетонные плиты разнесло на несколько метров.

Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua

Приехавшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили, что разорвалась одна из емкостей, где хранилось зерно, не от взрыва, а из-за перегрузки.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее на автодороге в Ровно перевернулся грузовик с 20 тонн зерна.


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