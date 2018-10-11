В НБУ рассказали про украинские банки с нежизнеспособной бизнес-моделью
Ряд кредитных учреждений на фоне снижения маржинальности банковского бизнеса имеет нежизнеспособную бизнес-модель.
Об заявила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает
«Сегодня мы видим 15-18 банков, бизнес-модели которых считаем нежизнеспособными», — сказала она на конференции Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Киеве в среду.
По ее словам, это банки из числа средних и небольших.
«Снижение маржинальности в банковском секторе – это общемировая тенденция. Этому есть ряд причин: снижение ставок, развитие финансовых технологий, которые понемногу «откусывают» банковские доходы, повышение требований к раскрытию информации, увеличивающие расходы и прочее», — сказала она.
«Как реагируют банки во всем мире: пытаются сокращать сеть, аутсорсить некоторые услуги, объединяться с финтехкомпаниями и т. п. К сожалению, в Украине мы этого не видим», — заявила замглавы НБУ.
«Наши банки живут по принципу «хочу все свое», особенно небольшие: все они хотят свой процессинг, свой интернет-банкинг, и все свое. Конечно, в этих условиях говорить о том, что все прибыльно и может быть привлекательно, я не могу», — объяснила Рожкова.
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