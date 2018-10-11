В НБУ рассказали про украинские банки с нежизнеспособной бизнес-моделью

Ряд кредитных учреждений на фоне снижения маржинальности банковского бизнеса имеет нежизнеспособную бизнес-модель.

Об заявила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы видим 15-18 банков, бизнес-модели которых считаем нежизнеспособными», — сказала она на конференции Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Киеве в среду.

По ее словам, это банки из числа средних и небольших.

«Снижение маржинальности в банковском секторе – это общемировая тенденция. Этому есть ряд причин: снижение ставок, развитие финансовых технологий, которые понемногу «откусывают» банковские доходы, повышение требований к раскрытию информации, увеличивающие расходы и прочее», — сказала она.

«Как реагируют банки во всем мире: пытаются сокращать сеть, аутсорсить некоторые услуги, объединяться с финтехкомпаниями и т. п. К сожалению, в Украине мы этого не видим», — заявила замглавы НБУ.

«Наши банки живут по принципу «хочу все свое», особенно небольшие: все они хотят свой процессинг, свой интернет-банкинг, и все свое. Конечно, в этих условиях говорить о том, что все прибыльно и может быть привлекательно, я не могу», — объяснила Рожкова.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ провела обыски в кредитной конторе MoneyveoСБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo
На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"
Владельцы АЗС объяснили бензин по 35 грн подорожанием нефти и девальвацией гривныВладельцы АЗС объяснили бензин по 35 грн подорожанием нефти и девальвацией гривны
Цены на нефть упали после рекордного взлетаЦены на нефть упали после рекордного взлета
В порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из КитаяВ порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из Китая
Блок рекламы


Похожие новости
В ГФС рассказали, как украинцы платят налог на недвижимостьВ ГФС рассказали, как украинцы платят налог на недвижимость
Китайские банки присоединились к санкциям против РФКитайские банки присоединились к санкциям против РФ
Банки начали передавать ГФС данные о счетах части физлицБанки начали передавать ГФС данные о счетах части физлиц
Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру ОнистратуАпелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру Онистрату
В НБУ рассказали, как будут останавливать рост ценВ НБУ рассказали, как будут останавливать рост цен
НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкирыНБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры
В НБУ рассказали о курсе к концу годаВ НБУ рассказали о курсе к концу года
"Бегущему банкиру" Онистрату предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен (обновлено)"Бегущему банкиру" Онистрату предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен (обновлено)
В "Укрпочте" рассказали о проблеме, связанной с доставкой пенсийВ "Укрпочте" рассказали о проблеме, связанной с доставкой пенсий
Politico: Центральные банки Европы предвещают хаос после отказа от бумажных денегPolitico: Центральные банки Европы предвещают хаос после отказа от бумажных денег
Последние новости
Подгружаем последние новости