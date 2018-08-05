59% работников технологических компаний в Долине не могут купить дом

59% работников технологических компаний, которые проживают в области залива Сан-Франциско, не могут позволить покупку жилья, показали результаты опроса, проведенного сервисом Team Blind, пишут AIN.UA.

В число респондентов входили сотрудники 13 крупнейших интернет-фирм США. Наибольшее число отказов у людей из Cisco (72,1%), Ebay (70,6%) и Intuit (65,1%). Наивысшую готовность купить дом высказали сотрудники в Google (51,4%), Facebook (51,7%) и Salesforce (52,4%).

59% работников технологических компаний в Долине не могут купить дом

По данным калифорнийской ассоциации риелторов, средняя цена дома в Сан-Франциско перевалила за $1,5 млн, приводит данные VentureBeat.

По состоянию на конец 2017 года, лишь 12% домохозяйств в городе могли позволить себе подобную покупку. В соседнем округе Сан-Матео таких насчитывается уже 14%. В округе Санта Клара, который считается сердцем Долины, готовы к приобретению недвижимости 15% опрошенных. В среднем по штату этот показатель достигает 29%, а по стране — 56%.

При этом, согласно опросу некоммерческой организации Bay Area Council, примерно 46% резидентов области Залива вскоре намерены переехать. Это отражается даже в ценах на фургоны для транспортировки вещей. При заказе из Сан-Франциско, цены за услуги перевозки могут быть в 16 раз выше обычных, достигая $2000.

Прежде Team Blind проводила опрос об оплате труда. По его результатам, 61% сотрудников технологических компаний заявили о том, что хотят повышения оклада.


Михаил Сапитон, AIN


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