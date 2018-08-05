НБУ: Трудовая миграция тормозит экономический рост

Больше всего страдают отрасли строительства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи.

НБУ: Трудовая миграция тормозит экономический рост
Фото: tsn.ua

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Это следует из инфляционного отчета Национального банка, пишет Экономическая правда.

НБУ отмечает, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.

"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ.

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские заробитчане переслали из Польши более $800 млн в первом квартале 2018 года. Это составляет 86% от всех переводов иностранцев, работающих в соседнем государстве.

По подсчетам СМИ, из 2,5 млн украинцев, работающих за пределами Украины, около 1,5 млн работают нелегально и фактически находятся в рабских условиях.

Согласно соцопроса проведенного в конце 2017 года, каждый третий украинец хочет эмигрировать. 45,2% опрошенных готовы выехать за рубеж для того, чтобы получать больше денег. 31,6% хотят жить в более комфортных условиях, а 9,4% не могут себя профессионально реализовать в Украине.


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