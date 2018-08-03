Рыночная капитализация Apple превысила $1 триллион

2 августа рыночная капитализация Apple перешла отметку в $1 триллион. Об этом свидетельствуют данные портала Yahoo Finance.

Apple стала первой американской компанией в истории биржевой деятельности, капитализация которой достигла этой цифры.

Инвесторы ожидали цену за акцию в $203,45, чтобы компания могла перейти рекордную отметку. Однако значительные обратные выкупы акций подняли цену и капитализацию ещё выше – до $207,39 и $1,002 трлн соответственно на момент закрытия торгов.

Amazon также приближается к отметке в $1 трлн. В июле рыночная капитализация компании превысила $900 млрд, но затем снизилась и по состоянию на 2 августа составляла $884,86 млрд.

Apple перешёл отметку в $900 млрд в ноябре.