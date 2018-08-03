Рыночная капитализация Apple превысила $1 триллион
2 августа рыночная капитализация Apple перешла отметку в $1 триллион. Об этом
Apple стала первой американской компанией в истории биржевой деятельности, капитализация которой достигла этой цифры.
Инвесторы
Amazon также приближается к отметке в $1 трлн. В июле рыночная капитализация компании превысила $900 млрд, но затем снизилась и по состоянию на 2 августа составляла $884,86 млрд.
Apple перешёл отметку в $900 млрд в ноябре.
На момент закрытия торгов 2 августа стоимость акций Apple выросла на 22% за 2018 год и более чем на 30% за последние 12 месяцев.
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