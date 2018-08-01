Треть денег, которые украинцы пересылают за границу, идут в РоSSию — статистика «ПриватБанка»
Из $1,2 млрд, которые, по данным НБУ, получили украинцы из-за границы в течение первого полугодия 2018 года, $628 млн было выплачено через онлайн-сервисы и кассы «ПриватБанка». По данным банка, с начала 2018 года более 70% клиентов получали международные переводы в дистанционных каналах без посещения отделений банка, пишут
В пятерку «стран-доноров», откуда с начала 2018 года поступило больше всего денежных переводов в Украину через «ПриватБанк», вошли США, Израиль, Италия, Польша и РоSSия. Распределение здесь более или менее равномерное — доли каждой из стран не превышают 15%.
Также почти 55% переводов за границу украинцы отправляют с помощью сервисов «ПриватБанка». Так, по данным НБУ, в течение 2018 года за пределы Украины было отправлено $140 млн (в эквиваленте), из них через «ПриватБанк» было переведено $77 млн.
В пятерку стран, куда через «ПриватБанк» с начала 2018 года больше всего отправлено переводов, вошли страны бывшего СССР и Китай. Причем на РоSSия лидирует с большим отрывом — на нее приходится больше трети всех денежных переводов.
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