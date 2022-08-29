Робота в Україні: вакансії, статистика, тенденції

На одне вакантне місце нині в Україні претендує майже втричі більше людей, ніж до війни. Вакансій потроху більшає, але ринок праці поповнюється новими безробітними. Найближчими роками рівень безробіття в країні залишатиметься високим.

Такі дані наводить у своїй публікації нардеп Ярослав Желєзняк.

Отже, сьогодні в Україні на одне робоче місце претендує 13 людей. Звісно, чисельність претендентів розподілена нерівномірно за вакансіями та регіонами, але середнє значення по країні саме таке. При цьому рік тому на одну вакансію претендувало 5 безробітних.

Близько третини українців сьогодні не має роботи. А серед ВПО відсоток безробітних ще вищий. Серед них лише 40% людей, які мали роботу на початок війни, змогли її зберегти або знайти нову, а 60% залишаються безробітними.

Та навіть не це тривожить найбільше. Набагато більше непокоїть, що після нетривалого скорочення чисельності безробітних вона знову почала зростати.

Ярослав Желєзняк, зокрема, наводить такі цифри:

Згідно опитування "Рейтинг", зробленого наприкінці липня, з'ясувалось, що в Україні не працює 39% працездатного населення. У березні цей показник становив 53%, але в червні він був лише 35. Тобто за місяць рівень безробіття знову зріс на 4%.

Відповідно до опитування Gradus, в Україні зараз не працює 38% дорослого населення. У квітні був 41%, але в червні було тільки 35% безробітних.

Опитування Європейської Бізнес Асоціації показало, що у липні 10% компаній були змушені скоротити свій персонал, тоді як у травні скорочення відбулось тільки у 8% компаній, а в березні до скорочення персоналу вдався лише 1% роботодавців. Крім того, в липні ще 7% компаній відправили своїх працівників у безстрокову неоплачувану відпустку, тоді як у травні було тільки 4% таких компаній.

Щоправда, у серпні на ринку праці додалося трохи вакансій, та все одно їх зараз у півтора рази менше, ніж було до війни.

При цьому статистика, яку наводить нардеп, підтверджує прогнози НБУ щодо безробіття в Україні. А вони загалом невтішні.

"Безробіття до кінця року скорочуватиметься, але повільно. Високий рівень зберігатиметься ще кілька років (їхній прогноз: кінець 2022 рік – 28,9%, 2023 – 27%, 2024 – 18,2 %). У 2021 році було 9,8%", – зазначив Железняк.

За якими спеціальностями пропонують найбільше вакансій

На деякі робочі місця, хоч і не беруть усіх підряд (зараз нікуди так не беруть), але й не має ажіотажного попиту. Дедалі частіше з'являються вакансії у переробній промисловості, в торгівлі – оптовій і роздрібній. Є також попит на водіїв, продавців і різноробочих.

З'являються вакансії також і для "білих комірців", але їх значно менше і вимоги до них набагато вищі.

Нагадаємо, держави готова надати грошові гранти громадянам, які створять нові робочі місця.