Цена на нефть опустилась ниже $74,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе азиатских торгов в понедельник после пятничного падения на опасениях, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу больше, чем ожидалось.

Об этом сообщает Интерфакс .

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром снизилась на 2 цента (0,03%) — до $74,27 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 20 центов (0,29%) — до $68,89 за баррель.

В пятницу котировка фьючерса на Brent опустилась на 25 центов (0,3%), до $74,29 за баррель, а WTI подешевела на 92 цента (1,3%), до $68,64 за баррель.

По итогам пяти сессий цены Brent и WTI выросли впервые за четыре недели — на 1,7% и 0,6% соответственно.

Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу не исключил, что на следующем министерском комитете ОПЕК+ стороны могут обсудить и увеличение нефтедобычи сверх 1 млн б/с.

«Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов в том числе и по Ливии, и добычи в других странах. Поэтому будем смотреть. У нас есть любые возможности, исходя из тех параметров, которые есть сегодня в соглашении», — сказал он, подчеркнув, что пока этот вопрос не обсуждается.