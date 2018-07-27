Пенсионной фонд завершил финансирование выплаты пенсий за июль

Выплата пенсий за август начнется согласно графика.

Пенсионной фонд завершил финансирование выплаты пенсий за июль
Фото: Макс Левин

27 июля полностью завершено финансирование пенсионных выплат за июль. Финансирование пенсий за август начнется 2 числа, информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

"Пенсионный фонд Украины 27 июля текущего года полностью завершил финансирование пенсионных выплат за июль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пенсионные выплаты за июль направлено 29,7 миллиарда гривен.

"Финансирование выплат августа текущего года начнется со 2 августа, а их выплата - согласно установленных графиков с 4 августа", - добавили в Пенсионном фонде.

Напомним, в июле 2018 года произошло смещение графика выплат пенсий в связи с кассовыми разрывами поступлений ЕСВ, который является главным источником пополнения ПФУ.

Государственная казначейская служба Украины выделила Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса, который привел к задержкам пенсий в июле.


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