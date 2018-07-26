Убыток LG Display за II квартал 2018 года составил $267 млн

Компания LG Display обнародовала финансовый отчёт за II квартал 2018 года. Выручка LG Display за II квартал 2018 года составил приблизительно $5 млрд, что на 1% ниже результатов I квартала, в то время как падение годовых показателей составляет уже 15%.

LG Display

Итого, убыток за II квартал составил $267 млн, в то время как за II квартал 2017 года чистая прибыль LG Display составила $653 млн.

Руководство LG Display связывает ухудшение показателей со снижением стоимости дисплеев и общим снижением уровня спроса, которое стало результатом консервативной тактики производителей.

Выручка LG Display от панелей для телевизоров составляет 42% от общего дохода, для мобильных устройств – 22%, для планшетов и ноутбуков – 19%, для мониторов – 17%.

В случае производства LG Display OLED- и LCD-дисплеев для грядущих iPhone несложно догадаться, что III квартал будет для компании более успешным.


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