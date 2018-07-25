Пенсионный фонд получит ссуду на выплату пенсий
"Возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи".
Государственная казначейская служба Украины выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса, который привел к задержкам пенсий в июле.
Об этом сказала глава Госказначейства Татьяна Слюз, пишет "Интерфакс-Украина".
"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала она на селекторном совещании в среду.
"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – пояснила она.
Напомним, в июле 2018 года произошло смещение графика выплат пенсий в связи с кассовыми разрывами поступлений ЕСВ, который является главным источником пополнения ПФУ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
25.07.2018 12:45
25.07.2018 12:56