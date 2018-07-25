Пенсионный фонд получит ссуду на выплату пенсий

"Возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи".

Пенсионный фонд получит ссуду на выплату пенсий
Фото: www.ostro.org

Государственная казначейская служба Украины выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса, который привел к задержкам пенсий в июле.

Об этом сказала глава Госказначейства Татьяна Слюз, пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала она на селекторном совещании в среду.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – пояснила она.

Напомним, в июле 2018 года произошло смещение графика выплат пенсий в связи с кассовыми разрывами поступлений ЕСВ, который является главным источником пополнения ПФУ.


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