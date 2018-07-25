Водитель автобуса пытался незаконно ввезти в Украину из Польши более 10 тысяч пар носков
Пограничники изъяли товар и передали сотрудникам Фискальной службы.
На границе с Польшей украинские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно ввезти в страну более 10 тыс. пар носков.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"На пункт пропуска «Рава - Русская» прибыл рейсовый автобус «Setra», следовавший из Польши в Украину. При осуществлении мер контроля пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили партию носков, которые были скрыты за багажом пассажиров", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, водитель автобуса, 38-летний гражданин Украины, пытался незаконно переместить товар через границу, поместив его в нишу для запасного колеса в багажном отделении.
Обнаруженные 10,1 тысячи пар детских носков изъяты работниками ГФС для принятия дальнейшего правового решения.
Напомним, в мае украинские пограничники обнаружили водителя- "зайца" в туристическом автобусе, который перевозил детей из Чехии в Украину.
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