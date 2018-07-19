Украинский стартап InkHunter попал в акселератор Y Combinator

Украинский стартап InkHunter, который работает над AR-приложением для «примерки» татуировок, попал в летний набор акселератора Y Combinator. Команда получит $120 000 инвестиций в обмен на долю в 7%. Об этом сообщает TechCrunch. , пишут AIN.UA

InkHunter был запущен в 2016 году Александрой Рогачевой (СЕО) и Павлом Разумовским (СТО). Изначально команда фокусировалась на возможности «примерить» татуировку с помощью дополненной реальности. По словам Разумовского, сейчас же команда меняет основную идею в сторону поиска и записи к тату-мастеру, а «примерка» татуировки будет лишь одной из функций. Именно над этим стартап будет работать во время акселерации в Y Combinator.

InkHunter запустил возможность записи к тату-мастеру недавно и пока только в США . Пользователю нужно оставить свои контактные данные, чтобы получить информацию о подходящих специалистах. Разумовский отмечает, что команда пока что вручную отбирает местных татуировщиков. В ближайшее время стартап запустит поиск внутри приложения по специалистам в конкретной локации и будет предлагать только тату-мастеров с лицензией и большим портфолио.

За первую неделю работы функцией воспользовалось около 500 человек. При этом почти половина пользователей InkHunter (45%) заявила о желании сделать татуировку в течение нескольких месяцев. Ранее InkHunter прошел акселерацию и получил $40 000 в нью-йоркском ERA, а затем привлек средства от венчурного фонда Kayon Partners.