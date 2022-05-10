Дия.City попала в шорт-лист премии Emerging Europe Awards 2022, - Федоров

Победителей определят на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, который состоится 23 июня в Брюсселе.

Дия.City попала в шорт-лист премии Emerging Europe Awards 2022, - Федоров
Фото: Прес-служби Мінцифри

Проект Дия.City попал в шорт-лист премии Emerging Europe Awards 2022 года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, этой премией отмечают организации, проекты, а также людей за достижения в развитии региона.

"Дия.Сity номинировали в категории Modern and Future-Proof Policy "за уникальный вклад в позиционирование Украины как мощного ІТ-хаба путем создания условий для развития компаний и привлечения иностранных инвестиций". Победителей премии будут определять на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022 23 июня в Брюсселе", – рассказал Федоров.

Министр призвал украинцев принять участие в голосовании и таким образом повлиять на результаты.

Напомним, ранее в Минцифре сообщили, что возросло количество резидентов Дия.City. Среди них – компания, создающая популярные приложения для iPhone, iPad и Mac.

Министерство цифровой трансформации планирует превратить "Дию" из государственного предприятия в компанию, структура которой будет похожа на частное акционерное общество. Эта стратегия предполагает выход "Дии" на IPO.

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