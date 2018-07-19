11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер ЕС
Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "первый пришел - первый получил".
Сегодня вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в рамках расследования по металлопродукции. Общий предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.
Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.
"Тарифные квоты будут применяться на основе принципа first come, first served ("первый пришел - первый получил"), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению Еврокомиссии, эта мера вводится в ответ на стальные и алюминиевые тарифы США и ставит своей целью защитить региональный рынок от наплыва стальной продукции из других стран, устраненной с рынка США. Из-под действия тарифов будут исключены Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, которые образуют торговую зону European Economic Area (EEA) с Евросоюзом, а также в соответствии с принципами ВТО, развивающиеся страны, доля которых в объеме европейского импорта не превышает 3%.
В результате только 11 видов украинской металлопродукции попало под действие защитных мер:
Горячекатанные листы и полосы (Hot Rolled Sheets and Strips),
Холоднокатанные листы (Cold Rolled Sheets),
Заготовка стальная квадратная (Quarto Plates),
Прутки (Rebars),
Нержавеющая арматура и легкие секции (Stainless Bars and Light Sections),
Катанка из нелегированной и легированной стали (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod),
Уголки и специальные профили (Angles, Shapes and Sections),
Трубы для газопроводов (Gas pipes),
Профильные секции (Hollow Sections),
Бесшовные нержавеющие трубы (Seamless Stainless Tubes and Pipes),
Нелегированная проволока (Non Alloy wire).
"Сейчас к украинской продукции применены две антидемпинговых меры: по бесшовным трубам (пошлина 12,3%, 25,7% и 13,8% в зависимости от экспортера) и горячекатанному прокату (пошлина 60,5 евро за тонну)", - отмечают в Минэкономразвития.
Напомним, расследование в отношении импорта стальной продукции в ЕС началось в марте в ответ на введение стальных и алюминиевых тарифов в США. Оно должно завершиться ориентировочно в конце текущего или начале 2019 года. Тогда нынешние временные ограничения будут заменены на постоянные.
Украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот на металлопродукцию из Украины, потому что Киев имеет тесные торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС.
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