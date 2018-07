11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер ЕС

Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "первый пришел - первый получил".

Сегодня вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в рамках расследования по металлопродукции. Общий предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"Тарифные квоты будут применяться на основе принципа first come, first served ("первый пришел - первый получил"), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению Еврокомиссии, эта мера вводится в ответ на стальные и алюминиевые тарифы США и ставит своей целью защитить региональный рынок от наплыва стальной продукции из других стран, устраненной с рынка США . Из-под действия тарифов будут исключены Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, которые образуют торговую зону European Economic Area (EEA) с Евросоюзом , а также в соответствии с принципами ВТО, развивающиеся страны, доля которых в объеме европейского импорта не превышает 3%.

В результате только 11 видов украинской металлопродукции попало под действие защитных мер:

Горячекатанные листы и полосы (Hot Rolled Sheets and Strips),

Холоднокатанные листы (Cold Rolled Sheets),

Заготовка стальная квадратная (Quarto Plates),

Прутки (Rebars),

Нержавеющая арматура и легкие секции (Stainless Bars and Light Sections),

Катанка из нелегированной и легированной стали (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod),

Уголки и специальные профили (Angles, Shapes and Sections),

Трубы для газопроводов (Gas pipes),

Профильные секции (Hollow Sections),

Бесшовные нержавеющие трубы (Seamless Stainless Tubes and Pipes),

Нелегированная проволока (Non Alloy wire).

"Сейчас к украинской продукции применены две антидемпинговых меры: по бесшовным трубам (пошлина 12,3%, 25,7% и 13,8% в зависимости от экспортера) и горячекатанному прокату (пошлина 60,5 евро за тонну)", - отмечают в Минэкономразвития.

Напомним, расследование в отношении импорта стальной продукции в ЕС началось в марте в ответ на введение стальных и алюминиевых тарифов в США . Оно должно завершиться ориентировочно в конце текущего или начале 2019 года. Тогда нынешние временные ограничения будут заменены на постоянные.