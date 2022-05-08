На нужды ВСУ через "Действие" собрали 300 млн грн, - Федоров

На собранные средства украинские защитники получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки .

На нужды Вооруженных сил Украины через приложение "Действие" собрали 300 млн грн.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмм.

"Каждый день вы помогаете ВСУ в "Действии": рассказываете о врагах и донатите деньги. Итого мы уже собрали 300 миллионов гривен в фонд "Вернись живым", - отметил он.

По информации главы Минцифры, на собранные средства украинские защитники получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели и многое другое.

Напомним, что Фонд "Вернись живым" собрал 30 млн гривен за сутки с помощью инициативы "ИТ-сообщество, купим армии "самолетик"?".