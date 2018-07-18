Украинский стартап 3DLOOK привлек $1 млн от U.Ventures и 500 Startups

Украинский стартап 3DLOOK, который работает над технологией сканирования человеческого тела по фото, привлек $1 млн от UVentures, 500 Startups и ряда бизнес-ангелов. Об этом сообщает Retail TouchPoints. , пишут AIN.UA

Инвестиции ускорят запуск технологии стартапа SAIA 3D, которое создает 3D-модель человеческого тела, учитывая 29 показателей. Сейчас 3DLOOK тестирует пробное решение, ориентированное на потребителя, совместно с двумя международными розничными сетями.

Стартап 3DLOOK был основан Вадимом Роговским в 2016 году. До этого Роговский основал и руководил компанией Clickky. Среди клиентов 3DLOOK — крупный американский ритейлер Kohl’s и стартап Koviem.