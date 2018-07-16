Газпромбанк продает долю в Skoda JS, претендующей на достройку Хмельницкой АЕС

РоSSийский банк с 2014 года находится под санкциями.

Газпромбанк продает долю в ?koda JS, претендующей на достройку Хмельницкой АЕС
Фото: investgazeta.net

Попавший под санкции правительства США Газпромбанк намерен продать часть или все свои косвенные доли в чешском предприятии Skoda JS a.s. S, которое является поставщиком ядерного оборудования.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на обозревателя Nuclear Intelligence Weekly Гари Пич.

Его источники сообщили, что Газпромбанк ведет переговоры с французскими заинтересованными сторонами о приобретении части или всего пакета акций ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы, группа Уралмаш – Ижора). Газпромбанк владеет приблизительно 85% акций OМЗ, которому, в свою очередь, принадлежит 100% акций Skoda JS. В соответствии с так называемым "50-процентным правилом", применяемым Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США по попавшей под акции собственности, Газпромбанк должен будет отказаться от не менее 35% ОМЗ, чтобы снять санкции с Skoda JS, или, что более вероятно, по мнению рижского обозревателя Nuclear Intelligence Weekly, ОМЗ должен будет продать контрольный пакет акций Skoda.

Обнародованную еще весной информацию подтверждает тот факт, что в июле компания Skoda JS a.s. заключила с французской компанией Framatome контракт на производство и поставку двух комплектов внутрикорпусных устройств корпуса реактора EPR мощностью 1600 МВт, предназначенных для АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет, Великобритания. Комплект поставки включает, в частности: корзину активной зоны, тяжелый рефлектор и верхнее внутрикорпусное устройство (аналог верхнего блока реактора ВВЭР-1000). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Напомним, в начале июля комитет Верховной Рады по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил ТЭО достройки двух блоков ХАЭС. Стоимость достройки составляет 72,44 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года). Согласно ТЭО, после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия). Общая стоимость достройки двух энергоблоков – 72,437 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года), в том числе стоимость оборудования – 46,3 млрд грн. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год. Общее состояние строительной части на момент прекращения работ энергоблока №3 – 75%, энергоблока №4 – 28%.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевсовет одобрил 30 га новой жилой застройкиКиевсовет одобрил 30 га новой жилой застройки
В Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгамиВ Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгами
Пользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличныеПользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличные
На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лосяНа границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
Украинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселераторУкраинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселератор
Блок рекламы


Похожие новости
ARM вынудили продать долю в китайском СП местным инвесторамARM вынудили продать долю в китайском СП местным инвесторам
Инвестиционный фонд Partners Group купил долю в GlobalLogic. Компанию оценили в $2 млрдИнвестиционный фонд Partners Group купил долю в GlobalLogic. Компанию оценили в $2 млрд
Дерипаска продает самолеты из-за санкций СШАДерипаска продает самолеты из-за санкций США
В Хмельницкой области раскрыли масштабную схему хищения дизтоплива на УЗВ Хмельницкой области раскрыли масштабную схему хищения дизтоплива на УЗ
Ужгородська райрада купила автівку Skoda Superb за мільйон
ProZorro продает два памятника ЛенинуProZorro продает два памятника Ленину
Криміналісти Авакова купили дві автівки «Skoda Superb» по півтора мільйона
AVentures Capital купила долю в компании CoreValue
Заступник Кернеса отримав долю у фірмі, яка займається ринками Харківщини
Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"
Последние новости
Подгружаем последние новости