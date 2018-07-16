Газпромбанк продает долю в Skoda JS, претендующей на достройку Хмельницкой АЕС

РоSSийский банк с 2014 года находится под санкциями.

Попавший под санкции правительства США Газпромбанк намерен продать часть или все свои косвенные доли в чешском предприятии Skoda JS a.s. S, которое является поставщиком ядерного оборудования.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на обозревателя Nuclear Intelligence Weekly Гари Пич.

Его источники сообщили, что Газпромбанк ведет переговоры с французскими заинтересованными сторонами о приобретении части или всего пакета акций ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы, группа Уралмаш – Ижора). Газпромбанк владеет приблизительно 85% акций OМЗ, которому, в свою очередь, принадлежит 100% акций Skoda JS. В соответствии с так называемым "50-процентным правилом", применяемым Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США по попавшей под акции собственности, Газпромбанк должен будет отказаться от не менее 35% ОМЗ, чтобы снять санкции с Skoda JS, или, что более вероятно, по мнению рижского обозревателя Nuclear Intelligence Weekly, ОМЗ должен будет продать контрольный пакет акций Skoda.

Обнародованную еще весной информацию подтверждает тот факт, что в июле компания Skoda JS a.s. заключила с французской компанией Framatome контракт на производство и поставку двух комплектов внутрикорпусных устройств корпуса реактора EPR мощностью 1600 МВт, предназначенных для АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет, Великобритания. Комплект поставки включает, в частности: корзину активной зоны, тяжелый рефлектор и верхнее внутрикорпусное устройство (аналог верхнего блока реактора ВВЭР-1000). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.