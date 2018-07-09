Украина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средств

В госбюджете на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн гривен.

Украина пропустит
Фото: suspilne.media

Украина впервые не будет принимать участие в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение".

Об этом сообщает Национальное общественное телевидение Украины.

"Участие в "Детском Евровидении" предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз - организатор конкурса - за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в госбюджете на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн гривен, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании", где говорится , что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

"Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года; около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю. Ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечения жизнедеятельности компании нуждаются расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета в 2018 году составляет 759 млн грн", - сообщает НОТУ.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В 2018 году конкурс пройдет в Минске, в ноябре. Украина участвует в соревновании с 2006 года.

В 2009 и в 2013 годах "Детское Евровидение" проходило в Киеве. В 2012 году на конкурсе победила 10-летняя украинка Настя Петрик.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине с тротуаров исчезнут киоски и биллбордыВ Украине с тротуаров исчезнут киоски и биллборды
В Нацбанке прокомментировали возможность скачка курса гривны до 40 гривен за долларВ Нацбанке прокомментировали возможность скачка курса гривны до 40 гривен за доллар
С начала года исполнительная служба Киева взыскала 114 млн алиментовС начала года исполнительная служба Киева взыскала 114 млн алиментов
Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИТрудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИ
Конкурент General Electric открыл представительство в УкраинеКонкурент General Electric открыл представительство в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Украина взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен, - ПетренкоУкраина взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен, - Петренко
PwC оштрафовали на $625 миллионов из-за банкротства банкаPwC оштрафовали на $625 миллионов из-за банкротства банка
Украина за год экспортировала 39,4 млн тонн зернаУкраина за год экспортировала 39,4 млн тонн зерна
BrainBasket привлек $150 000 от фонда Сороса. На что пойдут полученные средства
В Украину стали больше переводить денег из-за рубежаВ Украину стали больше переводить денег из-за рубежа
Портовики Черноморска пригрозили заблокировать порт из-за коррупционных схемПортовики Черноморска пригрозили заблокировать порт из-за коррупционных схем
Украина опустилась в мировом рейтинге производителей сталиУкраина опустилась в мировом рейтинге производителей стали
В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплатеВ Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате
Украина стала полигоном для роSSийских химических отходовУкраина стала полигоном для роSSийских химических отходов
Украина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУУкраина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости