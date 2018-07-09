Украина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средств

В госбюджете на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн гривен.

Украина впервые не будет принимать участие в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение".

Об этом сообщает Национальное общественное телевидение Украины.

"Участие в "Детском Евровидении" предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз - организатор конкурса - за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в госбюджете на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн гривен, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании", где говорится , что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

"Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года; около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю. Ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечения жизнедеятельности компании нуждаются расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета в 2018 году составляет 759 млн грн", - сообщает НОТУ.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В 2018 году конкурс пройдет в Минске, в ноябре. Украина участвует в соревновании с 2006 года.