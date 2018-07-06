Американские пошлины на товары из Китая вступили в силу
Китай готовит ответные 25% пошлины на американские товары.
В США в пятницу вступает в силу введения 25% пошлин на товары, импортируемые из Китая. Общая стоимость пошлины оценивается по меньшей мере в 34 млрд. долларов, сообщает Reuters.
По мнению Вашингтона, "китайские предприятия присваивают себе американскую интеллектуальную собственность и технологии, а также Пекин применяет нечестные торговые практики".
По мнению Трампа, новые меры американской администрации способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, который составляет 500 млрд. долларов в год.
В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтона. Министерство коммерции страны анонсировало 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США общей стоимостью 50 млрд долларов (43 млрд евро).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
06.07.2018 09:49
06.07.2018 09:50