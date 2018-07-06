Американские пошлины на товары из Китая вступили в силу

Китай готовит ответные 25% пошлины на американские товары.

В США в пятницу вступает в силу введения 25% пошлин на товары, импортируемые из Китая. Общая стоимость пошлины оценивается по меньшей мере в 34 млрд. долларов, сообщает Reuters.

По мнению Вашингтона, "китайские предприятия присваивают себе американскую интеллектуальную собственность и технологии, а также Пекин применяет нечестные торговые практики".

По мнению Трампа, новые меры американской администрации способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, который составляет 500 млрд. долларов в год.