Минрегион вводит обязательное наличие туалетов в супермаркетах и крупных магазинах

Туалетные комнаты должны быть раздельные для мужчин и женщин и иметь блок для инвалидов.

Минрегион вводит обязательное наличие туалетов в супермаркетах и крупных магазинах
Фото: kievcity.gov.ua

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено обязать проектировщиков обустраивать туалеты для посетителей в крупных супермаркетах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы "Здания и сооружения. Предприятия торговли".

Согласно изменениям, общественные туалеты для посетителей следует проектировать в супермаркетах, гипермаркетах, гастрономах и крупных продуктовых магазинах с торговой площадью 2 500 кв. м и более из расчета 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади.

Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

В действующих ГСН прописана необходимость проектирования туалетов только в таких непродовольственных заведениях, как торгово-развлекательные центры, универмаги, крупные магазины одежды или обуви.

Напомним, ранее Минрегионстрой разрешил обустраивать детские сады внутри жилых многоэтажных домов, а также сузил полосы дорожного движения, чтобы освободить место для велосипедных дорожек.


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